Compania Apple a organizat evenimentul „Time Flies” și, deși speram ca noul iPhone să fie „personajul” principal, se pare că mai avem de așteptat.

Gigantul a anunțat în schimb noul ceas inteligent premium Apple Watch Series 6, care aduce câteva noutăți față de iterația anterioară și este disponibil în patru nuanțe de culoare: albastru, gri, auriu și RED. Tot la categoria wearables, Apple a prezentat și Apple Watch SE, cu un design similar cu cel al modelelor Apple Watch 4, 5 și 6, un ceas mai ieftin, dar și mai puțin performant.

În ceea ce privește inovația, cele două modele vin cu unele îmbunătățiri, precum posibilitatea de monitorizare a ciclului de somn, dar și funcționalități extrem de utile în situația în care ne aflăm – precum detectarea activității de a te spăla pe mâini și cronometrarea ei.

Un alt avantaj este funcția Family Setup, care permite membrilor unei familii să folosească un Apple Watch chiar dacă nu au iPhone, prin conectarea la un singur telefon.

Ca performanță, compania aduce un nou procesor numit Apple S6, similar ca realizare cu Apple A13 implementat pe iPhone 11, care ar trebui să facă noul ceas cu 20% mai performant decât modelul anterior. Acesta va costa 399 de dolari.

Despre modelul de buget Watch SE se poate spune că utilizează un procesor Apple S5, dublu ca performanță față de Series 3. Prețul începe de la 279 de dolari.

De asemenea, Apple a lansat și două noi modele iPad – unul de generația a 8a și un nou iPad Air. Primul va avea un procesor A12 Bionic și va fi de două ori mai rapid decât multe laptopuri cu Windows și de 3 ori mai performant decât tabletele Android.

Acesta va rula sistemul de operare iPadOS14 out of the box, va avea un ecran de 10,2 inci și va fi compatibil cu Apple Pencil, la un preț care pornește de la 329 de dolari.

La rândul său, iPad Air 4 are un display de 10,9 inci, o rezoluție de 2360 x 1650 și va fi alimentat de procesorul A14 Bionic, despre care Apple susține că este primul din lume cu un process de fabricație pe 5nm. Prețul pleacă de la 599 de dolari.

Referitor la vedeta Apple, iPhone, încă mai avem de așteptat pentru viitorul model, care ar putea fi lansat, cel mai devreme, în luna octombrie.

