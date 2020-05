După mai mulți ani de așteptări, Apple se pregătește să atace o piață nouă de gadgeturi.

Zvonuri despre o posibilă implicare a lui Apple în dezvoltarea unor ochelari smart există de ani de zile, însă până recent acestea nu au fost niciodată confirmate.

The Next Web, care îl citează pe John Prosser, unul dintre principalii „leak”-eri de informații din piață despre produsele Apple anunță că în curând vom vedea prima pereche de ochelari inteligenți dezvoltați de gigantul american.

În primul rând, cea mai importantă dezvăluire făcută de acesta este numele pe care viitorul gadget îl va purda: Apple Glass.

Potrivit sursei citate, Apple Glass va fi un produs similar primului Apple Watch, ceea ce mai exact înseamnă că acesta va conta foarte mult pe capacitatea de procesare a iPhone-ului.

Una dintre veștile dezamăgitoare despre acest produs este că nu va veni cu lentile de soare, ci cu display-uri în ambele lentile, care însă nu vor deservi și unui interes de fashion.

O altă informație importantă este legată de camerele foto. Ochelarii nu vor veni cu o cameră foto montată pe ramă, dar vor avea un senzor LiDAR, similar cu cele folosite pe mașinile autonome, care va putea fi folosit pentru AR.

În privința controlului, acești ochelari inteligenți ar putea veni cu recunoașterea gesturilor.

Prețul de bază de la care ar putea pleca este de 499 de dolari, însă în piață există și surse care susțin că o astfel de tehnologie va fi disponibilă utilizatorilor pentru un cost mai apropiat de 1000 de dolari.

The Next Web mai notează că cel mai devreme am putea vedea acești ochelari la evenimentul din septembrie organizat de compania americană pentru lansarea iPhone 12. Dar în această privință sursele nu sunt foarte exacte, astfel că nu e clar dacă ei chiar vor fi scoși la vânzare anul acesta, în 2021 sau chiar în 2022.

Un lucru este cert, Apple lucrează la primul său produs de acest fel, ceea ce ar readuce interesul și entuziasmul pe un segment care nu a avut mare succes în trecut.