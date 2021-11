Miguel Mojica, un designer columbian, a creat o laternă care funcționează timp de 45 de zile doar cu jumătate de litru de apă sărată.

Lanterna Waterlight este un dispozitiv care furnizează energie electrică prin ionizarea apei sărate: un electrolit creat de apa sărată provoacă o reacție, transformând magneziul pe care îl conține în energie electrică. Acest proces face posibilă producerea de lumină timp de 45 de zile cu doar jumătate de litru de apă, precum și reîncărcarea telefoanelor și bateriilor cu energia curată și regenerabilă generată. Lanterna este construită din materiale complet reciclabile și rezistente.

Gadgetul numit Waterlight a fost distins cu un premiu Cannes de argint la categoria design și două bronzuri la inovație și responsabilitate socială, la Festivalul Internațional de Creativitate Cannes Lions 2021 desfășurat în Franța.

Potrivit lui Miguel Mojica, creatorul lanternei, „sunt aproximativ 840 de milioane de oameni în întreaga lume care nu au acces la energie electrică. Proiectul Waterlight a apărut pentru a înveseli viața comunității Wayúu din Columbia, pentru a aduce lumină în La Guajira, dar și pentru a ajunge în orice casă care are nevoie de lumină, dar nu are acces la electricitate, pentru ca oamenii să-și poată continua treburile noaptea. Fiind departe de țara mea, Columbia, am simțit că este o oportunitate pentru a fi un promotor al acestei noi revoluții pentru energie curată”.