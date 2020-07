Pe 21 iulie OnePlus dezvăluie oficial nou telefon și accesoriile sale. Iar o nouă imagine apărută pe Internet ne arată cum vor arăta căștile wireless OnePlus Buds. Mai mult, OnePlus a lansat un teaser pe Instagram care sugerează că perechea de căști va costa mai puțin de 100 de dolari.

In the latest OnePlus 8 update, OnePlus added a OnePlus Buds apk with full res images of the OnePlus Buds. Here are the renders. pic.twitter.com/KJFskESIpN