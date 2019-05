În anumite aspecte, serverul in cloud funcționează la fel ca serverele fizice, dar funcțiile pe care le pot oferi pot fi foarte diferite.

Când optează pentru găzduire in cloud, clienții închiriază spațiu pe un server virtual, în loc să închirieze sau să cumpere servere fizice.

În mod tradițional, au existat două mari modalități de găzduire web: găzduire shared (partajată) și hosting dedicat.

În cazul găzdurii partajate, care este cea mai economică opțiune, serverele sunt împărțite între diferiții clienți ai furnizorului de servicii de hosting. Site-ul unui client va fi găzduit pe același server ca și site-urile altor clienți.

Acest lucru are mai multe dezavantaje, dintre care una este inflexibilitatea configurației și incapacitatea de a gestiona volume mari de trafic.

Găzduirea dedicată este un mod mai avansat, în care clienții achiziționează servere fizice întregi, ceea ce înseamnă că fiecare server este dedicat clientului care l-a cumpărat, și nu împărțit cu vreun alt client.

În unele cazuri, clientul poate utiliza mai multe servere în același timp, toate dedicate exclusiv aceluiași client. Serverele dedicate oferă un control absolut asupra găzduirii.

Clientului îi este indicat să ia în considerare capacitatea de care are nevoie, alocând resursele suficiente pentru a susține nivelurile de trafic așteptate. În cazul în care aceste niveluri sunt subestimate, ar putea lipsi resursele suficiente în timpul perioadelor cu activitate intensă.

Resursele pot fi extinse sau reduse după cum este necesar, ceea ce oferă o mai mare flexibilitate și, prin urmare, reduce costurile.

Spre deosebire de serverele dedicate, serverele cloud pot rula pe un hypervisor. Misiunea hypervisorului este aceea de a controla capacitatea sistemelor de operare, astfel încât să poată fi atribuită atunci când este nevoie. În cazul serviciilor de găzduire in cloud există mai multe servere in cloud disponibile pentru fiecare client specific.

Acest lucru permite ca resursele de calcul să fie atribuite unui client specific atunci când clientul are nevoie de el. Și dacă apare un moment ocazional de trafic, un serviciu web, de exemplu, va putea să acceseze o capacitate suplimentară pentru un timp, până când nu mai are nevoie de el. În plus, serverele cloud oferă un grad mai mare de redundanță: dacă unul dintre servere eșuează, celelalte îi vor lua locul.

Acestea sunt principalele avantaje ale serverelor cloud:

Flexibilitate și scalabilitate: este posibil să accesați resurse suplimentare atunci când este necesar.

Ușor de configurat: Serverele cloud nu au nevoie de prea multă configurare inițială.

Fiabilitate: Datorită numărului mare de servere disponibile, dacă există o problemă cu oricare dintre acestea, resursa implicată poate fi mutată pe un alt server operațional, astfel încât clienții să nu observe problema.

Ce este un cloud privat?



Un cloud privat este o modalitate particulară de platformă cloud constituită de un mediu de cloud diferențiat și securizat pe care numai un anumit client îl poate utiliza.

Ca și în cazul altor modalități de cloud, serviciile de cloud private oferă o capacitate de procesare ca un serviciu, care se desfășoară într-un mediu virtualizat, ale cărui resurse provin dintr-un repertoriu subiacent de dispozitive informatice fizice.

Cu toate acestea, în cazul modelului cloud privat, platforma cloud (repertoriul de resurse) este accesibilă numai unei organizații specifice, care oferă un grad mai mare de control și intimitate.

Ce este un cloud public?



Cel mai cunoscut model de cloud pentru majoritatea consumatorilor este cloud-ul public, în care serviciile cloud sunt oferite într-un mediu virtualizat construit folosind un repertoriu de resurse fizice împărțite între diferite servicii și accesul la acestea este făcut printr-o rețea publică, cum ar fi internetul.

Într-o anumită măsură, ele pot fi definite prin contrastul cu serviciile cloud private, în care repertoriul resurselor de calcul de bază este protejat și izolat din exterior, creând o platformă cloud la care are acces numai o singură companie.

Serviciile cloud publice, pe de altă parte, oferă servicii mai multor clienți care utilizează aceeași infrastructură partajată.