Samsung a prezentat official Galaxy Watch Active2, cel mai nou device din portofoliul de smartwatch-uri Galaxy. Galaxy Watch Active2 vine cu specificaţii noi pentru a le permite utilizatorilor să îşi personalizeze ceasul în funcţiei de stilul lor de viaţă şi să îşi ţină sub control sănătatea.

Galaxy Watch Active2 are două dimensiuni diferite, 44mm şi 40 mm în diametru, şi două stiluri distincte: aluminiu uşor cu o bandă Fluoroelastomer (FKM) şi oţel inoxidabil premium cu o curea din piele. Acesta este prevăzut cu o curea standard de 20 mm, atât pentru versiunea de 44mm, cât şi pentru cea de 40mm. Pentru a face navigarea mult mai uşoară şi pentru a maximiza dimensiunea ecranului, Galaxy Watch Active2 vine cu un nou upgrade la cadranul rotativ – care devine digital pe ecranul Super AMOLED. În plus, interfaţa One UI actualizată oferă o experienţă de navigare simplă şi intuitivă.

În plus, utilizatorul are posibilitatea de a personaliza ceasul Galaxy Watch Active2 cu ajutorul funcţiei My Style, disponibilă în aplicaţia Galaxy Wearable. Când Galaxy Watch Active2 este asociat cu smartphone-ul Galaxy, Watch Camera Controller de pe Galaxy Watch Active2 acesta permite realizarea de fotografii, înregistrarea unui videoclip, vizualizarea imaginilor direct pe ceas, comutarea între camera de pe faţă sau de pe spate, setarea unui cronometru – toate de la încheietura mâinii. De asemenea, poate fi utilizată și funcția Wireless PowerShare de pe smartphone-ul Galaxy pentru încărcarea cesaului într-un mod simplu.

Toate serviciile Samsung disponibile în ecosistemul Galaxy – Samsung Health, SmartThings, Samsung Pay şi multe altele – sunt integrate în ceas. Bixby poate fi folosit pentru a nagiva în aplicaţiile instalate pe ceas, pentru a începe un antrenament sau pentru a verifica vremea. Ceasul este prevăzut și cu tehnologia Knox.