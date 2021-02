Framework, companie din San Francisco, a anunțat primul său produs, un laptop modular care ar putea fi reparat ușor și pe care l-ai putea îmbunătăți în timp.

În mod tradițional, laptop-urile sunt greu de îmbunătățit în timp. Nu poți să schimbi procesorul sau placa video cu un model mai nou. Abia dacă poți schimba spațiul de stocare și memoria RAM (la unele nici asta nu poți face). De aceea, abordarea Framework este una unică și interesantă.

Computerul are mai multe piese modulare ce pot fi înlocuite, modelul fiind proiectat pentru a permite utilizatorului să continue să-l folosească la capacitate maximă mai mulți ani.

Laptop-ul Framework are o carcasă de aluminiu de 15,8 mm și cântărește 1,3 kilograme. Modelul are un ecran de 13,5 inci cu o rezoluție 2256 x 1504 pixeli, un raport de aspect 3:2 și o luminozitate maximă de 400 de niți. Camera web este una FHD 60 fps, bateria este de 55 Wh, iar tastatura are un key travel de 1,5 mm. Mașinăria este adusă la viață de procesoare Intel - Intel Core i5 1135G7, i7-1165G7, sau i7-1185G7 cu placă grafică integrată Intel Xe.

Placa de bază ce găzduiește procesorul poate fi înlocuită cu alta, deci poți schimba și procesorul cu alte modele ce devin disponibile pe parcurs.

Laptop Framework are, de asemenea, un sistem care permite utilizatorului să schimbe porturile de pe partea laterală a laptopului. Puteți alege dintre porturi USB-A, USB-C, HDMI, DisplayPort, microSD, amplificator pentru căști sau multe altele. Utilizatorii le pot schimba după cum doresc și să le așeze de ambele părți ale laptopului.

Printre alte lucruri pe care utilizatorii le pot schimba sunt sunt limba și aspectul tastaturii, culoarea pentru rama afișajului, stocarea internă, memoria și placa de rețea Wi-Fi. Piese precum afișajul, bateria și tastatura au fost făcute să fie ușor de înlocuit prin scanarea unui cod QR imprimat pentru a găsi înlocuirea fiecărei piese.

Framework va permite, de asemenea, altora să construiască și să vândă module compatibile pentru laptop prin intermediul Marketplace-ului său Framework.

Laptop-ul ar trebui să fie gata de lansare în această vară, însă nu avem alte detalii legate de preț sau specificații.

