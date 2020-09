Fanii seriei The Avengers se pot bucura acum de experiența jocurilor video alături de eroii lor preferați.

La doi ani de când Marvel Entertainment a anunțat pentru prima dată un parteneriat oficial cu gigantul japonez Square Enix, fanii seriei The Avengers își văd visul împlinit: mult așteptatul joc video The Avengers este disponibil acum pe PlayStation 4, Xbox One, PC și Google Stadia, scrie Gamingpost.com.

Noul joc costă 60 de dolari, iar upgrade-urile pentru eroii pe care îi aleg împătimiții seriei pot fi cumpărate direct din joc. Dezvoltatorii intenționează să ofere jocului Avengers o abordare și un tratament de tip „Fortnite”, ceea ce înseamnă că acesta va fi actualizat constant.

În ciuda celor câtorva bug-uri observate în timpul previzualizării jocului, Avengers este și rămâne o extensie fantastică a Universului Cinematic Marvel, spune Joost van Dreunen, fondatorul firmei de jocuri video New Breukelen.

