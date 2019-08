În timp ce un campion de la Wimbledon, precum Simona Halep, a încasat 2.9 milioane de dolari pentru câștigarea turneului, campionii de la Dota au luat mai mulți bani de atât în acest an.

Jocurile electronice s-au transformat într-o industrie colosală, iar premiile pentru campioni sunt pe măsură.

Spre exemplu, Fortnite World Cup 2019 a oferit premii campionilor de 3 milioane de dolari, în timp ce Dota The International a oferit în acest an un premiu pentru campioni de 3.1 milioane de dolari și premii totale de 15 milioane de dolari.

winning Wimbledon in 2019: $2.9 Million

winning The Masters in 2019: $2 Million

winning Indy 500 in 2019: $2.6 Million

winning the Fortnite World Cup in 2019: $3 Million

winning the Dota The International in 2019: $3.1 Million/$15M total

