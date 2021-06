George R.R. Martin nu lucrează doar la ultimul volum din seria Game of Thrones, ci și în industria jocurilor video, iar de curând a fost lansat un trailer, alături de mai multe detalii despre Elden Ring.

Au trecut doi an de când a fost anunțat Elden Ring și acum avem în sfârșit o dată de lansare, împreună cu vestea că va apărea pe sisteme de gaming de ultimă generație, cum ar fi PlayStation 5 și Xbox Series X | S. Jocul se lansează pe PC, PS4, PS5 și consolele Xbox pe 22 ianuarie 2022.

Elden Ring este foarte anticipat nu doar pentru că este următorul proiect al lui Hidetaka Miyazaki, creatorul jocurilor din seria Souls, ci și pentru că este o lume complet nouă, co-creată de scriitorul „A Song of Ice and Fire”, George R.R. Martin, cu un ajutor pentru dezvoltare de la foști angajați ai Game of Thrones.

Jocul pare similar cu cele din seria Souls, însă, în același timp pare să aducă elemente noi de gameplay și explorare. De asemenea, va fi interesant de văzut cum arată contribuția scriitorului și cum va fi povestea.

