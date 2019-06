Pentru cei nostalgici după jocurile din copilărie, Sega vine cu o noutate spectaculoasă.

În luna septembrie a acestui an, producătorul Sega va relansa pe piață Genesis Mini, o consolă cu un aer retro care va satisface curiozitatea celor nostalgici după jocurile din copilărie.

Alături de consola care va costa numai 79.99 dolari, utilizatorii pot accesa 40 de jocuri vechi, pe listă aflându-se titluri precum Sonic The Hedgehog, Earthworm Jim, Contra, Gunstar Heroes, Ecco the Dolphin și Streets of Rage 2.

Fiecare joc va veni într-o prezentare relizată în stil vechi, ca în urmă cu 30 de ani și o descriere tradusă din japoneză, Sega încercând să redea exact experiența pe care utilizatorii o trăiau în trecut.