Zilele în care cele mai tari jocuri erau cele pentru care trebuia să plătești s-au dus. Iar aici îți arătăm cele mai bune exemple care demonstrează că această afirmație este adevărată.

Datorită sistemului de plăți în interiorul aplicațiilor, multe jocuri de top au devenit accesibile în ultimii ani. În sfârșit, acum te poți juca și ceva ce-ți place, care arată bine și te ține cu orele pe telefon sau tabletă.

Iată care sunt cele mai tari jocuri gratuite pe care trebuie să le încerci, recomandate de publicația Engadged:

1. Apex Legends

Deși Fortnite este regele acestor tipuri de jocuri, Apex Legends reprezintă o soluție ideală dacă vrei o experiență completă de battle royale între 20 de echipe în același timp.

Apex Legends se laudă cu 10 milioane de jucători activi, însă a avut și perioade mai bune, cu 25 de milioane de jucători. Oricum, recordul de simultani atins este de 2 milioane.

2. Doki Doki Literature Club

Pentru cei care caută un simulator de dating, acest joc vine la pachet cu o experiență extrem de ciudată și de interesantă.

V-am spune mai multe, dar ar fi un spoiler și nu vrem să fim recunoscuți pentru asta. În orice caz, acest joc o să le captiveze atenția celor care sunt pasionați de desenele manga.



3. Dota 2

Vrei o obsesie care poartă numele de joc? Dota 2 este scuza perfectă să pierzi sute de ore în fața ecranului până când abia începi să înțelegi cât de complex este acest joc.

Partea cea mai tare a acestui joc este că oferă o satisfacție uriașă atunci când înveți să aplici cele mai bune strategii, iar ele te ajută să câștigi.

Dota 2 are în momentul de față aproximativ un milion de jucători activi, aproape de recordul all time, de peste 1,2 milioane de jucători.

4. Eve Online

Dacă ești în căutarea unui MMO interstelar, Eve Online este cea mai bună experiență pe care ți-o poți dori. Acest joc e pe piață din 2003 și nu a dezamăgit pe nimeni până astăzi.

Recordul de jucători simultani atins de Eve Online este de peste 65000, ceea ce înseamnă că nu te vei plictisi niciodată.

5. Fallout Shelter

Dezvoltat în anul 2015, Fallout Shelter este un simulator free-to-play născut din imaginația celor de la Bethesda Game Studios, cu ajutorul Behaviour Interactive. Ce putem spune despre acest joc e faptul că nu este un RPG, dar are tot ce e bun dintr-un RPG, iar asta îl face extrem de interesant și demn de încercat.

6. Fortnite Battle Royale

Este un fenomen care a revoluționat piața jocurilor, a bătut toate recordurile posibile în ultimul an și a devenit cel mai popular shooter din istorie.

În urmă cu aproximativ 4 luni, Fortnite se apropia de cifra amețitoare de 250 de milioane de jucători activi, fiind într-o continuă creștere de atunci.

Partea cea mai tare este că vă puteți întâlni în joc cu câțiva dintre cei mai tari fotbaliști ai lumii, pasionați și ei de Fortnite, precum Pogba sau Neymar.



7. Hearthstone

Este un joc extrem de atractiv dezvoltat de Blizzard, compania din spatele WOW, iar partea cea mai spectaculoasă este că îl înveți în numai câteva minute.

Disponibil pe Windows, MacOS, Android și iOS, acest joc a raportat în anul 2018 peste 100 de milioane de jucători activi.



8. League of Legends

Un singur lucru avem de zis despre acest joc cu adevărat legendar. Are 100 de milioane de jucători activi în fiecare lună.

Este disponibil pe Windows și MacOS și are elemente preluate din Warcraft III: The Frozen Throne mod, Defense of the Ancients.



9. Pokemon Go

Apărut în 2016, acest joc a devenit o adevărată nebunie pe piață, în ciuda tuturor problemelor sale, cum ar fi absența posibilității de a face schimb.

Însă toate acestea s-au rezolvat până în 2019, iar acum jocul este cu adevărat complet. Acum, dacă vă veți întâlni cu o persoană care merge haotic pe stradă privind în ecranul telefonului pentru orientare, sunt șanse mari să fie un vânător de Pokemoni.



10. Spaceplan Prototype

Îți place spațiul? Îți plac cartofii? Dacă da, iată cum arată combinația dintre două lucruri care păreau că nu au nicio legătură între ele.

Jocul pleacă de la ideea de explorare a spațiului, acolo unde te vei trezi orbitând în jurul unei planete roșii. Vei începe să plantezi cartofi pentru energie, iar de acolo poți dezvolta tehnologii noi și spectaculoase.

Jocul este apreciat pentru poveste, modul în care îți este arătată și stilul amuzant în care a fost gândit.