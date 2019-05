Un titlu atât de important precum Game of Thrones trebuia să se transforme și în câteva jocuri extrem de atractive.

Ne uităm astăzi la câteva dintre ele, pe care le poți încerca acasă.

1. Crusader Kings 2 - A Game of Thrones

Acesta este jocul în care Crusader Kings 2 se transformă pentru fanii GOT în celebrul tărâm Westeros, unde toate personajele, casele mari și conflictele din romanele lui R.R. Martin se află în mâinile tale.





2. Mount and Blade: Warband - A Clash of Kings

În loc să joci cu unul dintre marile personaje din GOT, poți intra în prima linie a marilor bătălii, fie că ele sunt pe mare, pe dealuri pline de capcane sau în locuri deloc prietenoase din Westeros.

3. Minecraft - Westeroscraft

Bine ai venit pe serverul de Minecraft dedicat nebunilor după Game of Thrones! Fanii speră că acesta va deveni într-un viitorul apropiat un MMORPG open world, însă în prezent este în faza de construcție.

Pentru moment, Westeros este dezvoltat parțial, urmând ca și Essos să intre în cărți. Partea bună e că și tu poți participa aici la construcția acestei hărți mamut.





4. Civilization 5 - A Mod of Ice and Fire

Cărțile și serialul GOT sunt celebre pentru strategiile extraordinare ale marilor case. Acest joc îți permite să intri în pielea marilor minți strategice și să ajungi pe tronul vânat de toată lumea.





5. Civilization 6 - A Civ of Ice and Fire

Cu o grafică nouă, poți alege între Starks, Boltons, Greyjoys, Baratheons, Targaryens și chiar White Walkers, cu The Night King în frunte.

6. Total War: Attila - Seven Kingdoms

Grafica e spectaculoasă, iar jocul te duce chiar în inima universului Game of Thrones, în care luptele sunt la fel de tensionate ca în serialul TV.

7. Medieval 2: Total War: Kingdoms - Westeros: Age of Petty Kings

Aici, acțiunea nu se petrece în perioada serialului, ci cu 1000 de ani înaintea celebrelor personaje din GOT. Locația este însă aceeași.





8. Ages of Empires 2: HD Edition - War of the Five Kings

Ages of Empires e unul dintre cele mai celebre jocuri din istorie, iar ediția dedicată GOT este cu adevărat specială.

9. Skyrim - The Game of Thrones Adaptation

Este încă în fază de dezvoltare, dar reprezintă un joc care îți va fura cu siguranță multe ore pe care le vei petrece prin celebrele locuri din serial.