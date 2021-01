A început sezonul 2 din “Facem level”, iar AKollo, gazda emisiunii, ne-a pregătit o supriză. În acest sezon, abordarea va fi diferită. Vor exista patru grupe, iar fiecare va parcurge trei jocuri care aparțin aceluiași gen. AKollo și alți doi gameri le vor arăta tuturor celor curioși cum se poate juca în echipă.

În primul episod, AKollo i-a avut ca invitați pe IHATEPINK și Bobospider și au ales să joace Dead by Daylight.

Dead by Daylight este un joc de groază multiplayer, în care un jucător preia rolul de Killer (ucigaș), iar ceilalți joacă rolurile de Survivors (supraviețuitori).

Ca ucigaș, obiectivul tău este să sacrifici cât mai mulți supraviețuitori. Ca supraviețuitor, scopul tău este să evadezi, făcând diferite misiuni, și să eviți să fii prins și ucis.

Obiectivul principal al criminalului este sacrificarea supraviețuitorilor pe cârligele găsite în mediul înconjurător. Ucigașul își folosește puterile și abilitățile unice pentru a obține cât mai multe victime și a-i împiedica pe supraviețuitori să fugă.

Jocul, dezvoltat de Behavior Interactive, a fost lansat pentru Microsoft Windows în iunie 2016, pe PlayStation 4 și Xbox One în iunie 2017, pe Nintendo Switch pe 24 septembrie 2019 și pe mobil a fost lansat pe iOS și Android pe 17 aprilie 2020.

“Dead by Daylight îți va face să-ți bată inima și vei simți tensiunea atunci când te furișezi sau vei fi urmărit de un psihopat! Un must have pentru toți cei care preferă jocurile horror”, este unul dintre multele review-uri legate de acest joc.

Vezi dacă AKollo, IHATEPINK și Bobospider au reușit să fie mai rapizi decât Killerul și să-și ducă misiunile la bun sfârșit, în materialul video de mai jos!