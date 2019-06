Pentru cei care au iubit FIFA Street, atunci FIFA 20 va fi o veste excelentă. Și asta pentru că EA ia în calcul să lanseze Volta Football, un gameplay similar cu vechiul FIFA Street.

Pasionații vor putea juca în meciuri de 3v3 sau 5v5 pe terenuri improvizate, pe stradă sau chiar pe stadioane.

Break New Ground with VOLTA Football in #FIFA20 #VOLTA https://t.co/TUWEow0DSf pic.twitter.com/cuPqfQtrGt