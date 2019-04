Au apărut noi zvonuri despre inedita consolă digitală pe care o pregătește Microsoft.

Potrivit celor de la GSM Arena, consola de va numi Xbox One S All Digital și nu va folosi jocuri pe disc, ci doar versiuni digitale ale jocurilor, care pot fi descărcate din Microsoft Store sau din librăria Game Pass, disponibilă pe bază de abonament.

Consola digitală va oferi suport HDR și 4K și va avea un hard drive de 1TB. Ca design, va arăta similar cu actuala consolă clasică Xbox One S, va fi albă și va avea un controller tot de culoare albă.

Afișul apărut online pe un site din Germania, care prezintă noua consolă, menționează și trei jocuri digitale care vor veni preinstalate cu noul gadget: Minecraft, Sea of Thieves, Forza Horizon 3.

Xbox One S All Digital va fi lansată în Europa pe 7 mai și va costa aproximativ 230 euro. Prinn urmare, va fi mai ieftină ca actuala consolă Xbox One S, care costă 300 de euro.

Foto: Winfuture.de

