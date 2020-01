Disney nu are de gând să încheie saga Star Wars tocmai acum, după ce a cumpărat-o, lansând deja mai multe filme pe piață și un serial. Fanii Star Wars așteaptă de la an la an noutăți din acest univers născut de George Lucas, iar ultimele zvonuri anunță o mutare surprinzătoare.

Viitorul filmelor Star Wars va fi determinat de un joc care ar urma să fie lansat la startul anului viitor, urmând ca următoarele povești să fie inspirate de acolo.

Tot ce știm în acest moment despre ambițiile Disney este că gigantul american vrea ca jocul să aducă mai multă lumină asupra unei perioade ignorate până acum, mai exact cu 400 de ani înainte de episodul The Pantom Menace, într-un timp numit The High Republic.

Această poveste se va extinde atât în jocuri, cât și la TV și la cinema, Disney numind acest plan Project Luminous.

Acest tip de univers interconectat a fost un succes real pentru Disney în privința filmelor și poveștilor Marvel.