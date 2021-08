Laptopul de gaming este un device absolut special si extrem de cautat in prezent. Atuul cel mai puternic al acestuia este acela ca isi propune sa ofere o experienta in jocuri similara celei dintr-un PC desktop, dar si ceva in plus: posibilitatea de activarii jocului favorit in orice alt loc decat acasa.

Sursa foto: https://www.piqsels.com/en/public-domain-photo-jtgkg

Daca te intereseaza sa afli ce anume ar trebui sa urmaresti in alegerea unui astfel de aparat, randurile de mai jos iti propun recomandarile specialistilor.

Influenta procesorului in jocuri

La un laptop de gaming, procesorul (CPU) are rolul de a gestiona toate operatiile legate de functionarea optima a dispozitivului si mai putin partea de procesare grafica de care se ocupa procesorul grafic dedicat (GPU). Cu toate acestea, pentru a putea face fata informatiei furnizate de placa grafica si de celelalte componente, pentru care o sesiune de joaca pe calculator este o sarcina extrem de stresanta, este nevoie ca procesorul sa fie suficient de puternic.

Pentru a evita o experienta nesatisfacatoare, sunt de evitat procesoarele din gama I3 sau mai jos (Celeron, Pentium), acestea fiind dedicate unor computere cu un necesar de putere de procesare mai scazut (navigare web, vizionare materiale multimedia, aplicatii office. Procesoarele I5 sau I7 dual-core reprezinta o optiune pentru un buget mediu si cel putin in rezolutii 1080p, la un nivel de detaliu mediu spre inalt, se descurca onorabil.

Daca doresti un FPS ridicat, la rezolutii inalte si cu un nivel de detaliu maxim, este nevoie de o investitie suplimentara intr-un procesor I7 sau chiar I9 generatia a 10-a (Comet Lake), octa-core, ce pot face fata cu brio chiar si celor mai pretentioase titluri – vezi gama diversificata.

Nici fanii AMD nu sunt ignorati, procesoarele din familia Ryzen, in special 7 si 9, procesoare cu 8 nuclee, fiind suficient de performante pentru a fi incorporate in laptopuri de gaming dotate cu placi grafice dedicate Nvidia.

Cat de importanta este placa grafica?

Fara a minimiza importanta procesorului sau a celorlalte componente, cea mai importanta piesa in angrenajul oricarui laptop de gaming ramane placa grafica dedicata. Aceasta se ocupa in exclusivitate de procesarea datelor binare preluate de la procesor in imagini si de transmiterea acestora catre monitor.

Pentru a putea oferi un numar decent de cadre pe secunda (FPS), modulul grafic dedicat foloseste un procesor grafic propriu (GPU) care, in mod frecvent, contine mai multi tranzistori decat procesorul (CPU), precum si o memorie mult mai rapida decat DDRAM (GDDR) – pentru a stoca temporar informatiile prelucrate despre culoarea, luminozitatea si pozitionarea fiecarui pixel in fiecare imagine. Cifrele relevante legate de performanta unei placi grafice sunt:

frecventa GPU (Mhz/Ghz;

cantitatea, tipul si viteza ceasului memoriei;

dimensiunea magistralei de memorie (biti).

Cele mai bune placi grafice ale momentului fac parte din seria GeForce 30 de la Nvidia, avand in 3080 varful de lance, precum si 3060 sau 3070 – modele ce ofera performante excelente in rezolutii 4K. Pentru rezolutii Full HD, placile grafice din seriile 10 si 20 sunt alegeri excelente, in special modelele 1060/1070 si 2060/2070, care ofera un raport excelent performanta-pret.

Importanta fiecarei componente

Intr-o configuratie echilibrata, fiecare componenta este suficient de puternica si rapida pentru a putea oferi suport functionarii optime a celorlalte. O placa grafica puternica, de ultima generatie, nu va putea oferi maximul de performanta daca nu are suportul unei placi de baza create pentru performanta, aportul unui procesor rapid si o racire adecvata. In mod similar, un spatiu de stocare nu foarte rapid sau un modul de conexiune WI-FI de generatie mai veche vor reprezenta un real impediment in obtinerea unei experiente de joc optime, CPU sau GPU neputand compensa optim aceste minusuri de performanta.

In mod evident, un laptop de gaming care nu incorporeaza un ecran de calitate, capabil de rate de reimprospatare ridicate (minim 144 Hz), reproducere fidela a culorilor (indicatorii sRGB si AdobeRGB), luminozitate si contrast este un proiect semi-esuat – lipsa unui suport care sa redea fidel imaginile procesate nu poate fi compensata decat, eventual, prin conectarea la un monitor extern de calitate.

Fiind o investitie majora, mai mare decat o varianta similara desktop, tocmai pentru ca ofera imensul avantaj al portabilitatii, laptopul de gaming trebuie sa fie suficient de puternic pentru a putea rula in conditii decente orice joc aparut pana in acest moment. Un buget limitat impune, insa, alegeri si de aceea este absolut necesar sa cunosti influenta fiecarei componente pentru a putea decide ce anume este mai important in asigurarea unei experiente de joc placute.