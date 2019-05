Prin acest nou joc, somnul va fi ''transformat în divertisment'', spre deosebire de aplicaţia de succes ''Pokemon Go'', care punea accent pe nivelul de activitate fizică al utilizatorilor.

Jocul se va numi ''Pokemon Sleep''și va consemna momentele în care utilizatorii merg la culcare şi se trezesc şi ora la care adorm.

„Cu Pokemon GO am transmis mesajul că mişcarea de bază a oamenilor - mersul pe jos - poate deveni o distracţie. Acum vrem să transformăm somnul în divertisment. Jucătorii se vor bucura de un somn bun împreună cu Pokemon, iar trezirea va fi pentru ei o desfătare”, a declarat preşedintele companiei, Tsunekazu Ishihara, potrivit Agerpres.

Announcement 3⃣

What if you could continue training your Pokémon...even in your sleep? ????

In 2016, Pokémon GO turned the simple act of walking into entertainment, making the entire world into a game. We’re about to do it again, Trainers—this time, for sleeping.