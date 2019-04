Nintendo mută celebrul joc Mario în Realitatea Virtuală.

„Super Mario Odyssey” și „The Legend of Zelda: Breath of the Wild” sunt primele jocuri pe care Nintendo le va upgrada ca să poată fi jucate și în regim de VR, începând cu data de 25 aprilie.

Pentru a putea face această trecere, jucătorii vor avea nevoie de kit-ul de VR Nintendo Labo, care va fi disponibil de pe 12 aprilie și va veni în două versiuni, de 40 de dolari și 80 de dolari.

În timp ce „Super Mario Odyssey” va cuprinde doar mici misiuni de VR în joc, pentru „Breath of the Wild” Nintendo a plănuit ca tot jocul să fie disponibil în format de VR.



Experience 2 beloved games in new ways with the Toy-Con VR Goggles from the #NintendoLabo: VR Kit! https://t.co/be8xudP2PK pic.twitter.com/M0C6w59lIT — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 5, 2019

