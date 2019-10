Google a anunțat multe noutăți în ultima perioadă, iar una dintre cele mai interesante este Pixelbook Go. Chromebook-ul este disponibil deja la precomandă în Statele Unite, la un preț de 649 de dolari.

Laptopul are dimensiuni mai reduse și o formă care seamănă cu cea a MacBook-ului. Acesta are îmbunătățiri și la nivel de design, iar grip-ul reconfigurat oferă o aderență mai bună și face ca laptopul să se simtă mai bine în mână. Acesta are și o tastatură foarte asemănătoare cu cea a ultimului Pixelbook, un avantaj major față de produsele recent lansate de Apple în aceeași categorie.

PixelBook Go are o diagonală de 13,3 inci și vine în versiuni dotate cu un Intel Core m3, dar și cu un procesor Intel Core i7, pentru utilizatorii dispuși să cheltuiască mai mult. În ceea ce privește spațiul de stocare poate ajunge până la 256GB, în combinație cu 16GB de RAM. Cel mai scump model va avea și un display 4K.

Noul PixelBook Go este unul dintre cele mai puternice chromebook-uri de pe piață, dar cei care se gândesc să-l cumpere trebuie să fie conștienți de restricțiile pe care le pot întâmpina. El nu este compatibil cu multe aplicații, nici cu macOS sau Windows, și nici nu este foarte util pentru gaming.

Sursa foto: Mashable / Google