Atunci când vine vorba de cumpărarea unui laptop, decizia poate fi una dificilă. Oferta este variată, prețurile sunt pentru fiecare buzunar, totul la doar un click distanță.

Cheia pentru alegerea potrivită trebuie să fie adaptarea la nevoile tale. Nu ai nevoie de un laptop de gaming, dacă tu îl folosești doar pentru task-urile de la birou.

Jurnaliștii de la Tech Radar au realizat un top al celor mai bune laptopuri pe care le poți cumpăra în 2019.

Dell XPS 13



Noul model îmbunătățit de la Dell are un procesor Intel Core i5 sau i7 de generația a 8a, o placă video integrată Intel UHD 620, până la 16GB RAM, un ecran de 13,3 inci (1.920 x 1.080p) și dispune de spațiu de stocare între 256 GB și 1 TB.

Modelul dispune, de asemenea, de o baterie generoasă cu autonomie mare, display opțional 4K, dar la un preț destul de piperat.

Modelul Dell XPS 13 este o prezență obișnuită în topurile care listează cele mai bune laptopuri, iar versiunea actualizată din 2019 nu este deloc o excepție.

Păstrează multe dintre caracteristicile consacrate ale flagship-ului companiei, de la designul armonios la componentele moderne și puternice. Acesta continuă să fie cel mai popular laptop care folosește Windows din întreaga lume.

Huawei MateBook 13



Este considerat unul dintre cele mai bune laptopuri din lume în acest moment. MateBook 13 are o performanță remarcabilă și vine cu un procesor grafic Nvidia MX150.

În plus, designul premium duce cu gândul la dispozitive ceva mai scumpe. Prețul este unul avantajos, comparativ cu alte modele de Ultrabook, așa că raportul calitate-preț pare să fie unul corect.

Există, însă, și unele dezavantaje. Huawei MateBook 13 are doar 8GB memorie RAM și nu vine cu un port Thunderbold 3.

HP Spectre x360 (2019)



Acest tip de dispozitiv a fost tot timpul considerat unul atrăgător, iar realizatorii topului consideră că Spectre x360 este unul dintre cele mai frumoase de pe piață în acest moment. Alături de un procesor Intel Core i5 sau i7, o memorie RAM de 8 până la 16 GB și o durată mare de viață a bateriei, aspectul îl transformă într-unul dintre cele mai bune laptopuri de pe piață.

Apple MacBook Pro cu Touch Bar, 13 inci (2018)



Este considerat cel mai bun MacBook Pro lansat până acum. Designul premium cu care ne-a obișnuit Apple este dublat de o performanță ultra rapidă și de un display OLED situat în partea de sus a tastaturii, care poate fi folosit în multiple feluri pentru a ușura activitatea zilnică.

Scanner-ul de amprentă este și el inclus. Fanii Apple cu siguranță vor aprecia un asemenea produs, dar e de menționat că vine și cu un preț pe măsură.

Asus ROG Zephyrus S GX701



Modelul Asus este considerat cel mai bun laptop de gaming din 2019, datorită componentelor sale puternice – procesorul Intel cu 6 nuclee și ultimul model de procesor grafic Nvidia RTX 2080.

De asemenea, jurnaliștii care au realizat topul consideră că este unul dintre cele mai bune laptopuri Asus realizate vreodată.

Pe lângă performanța sa remarcabilă, acesta are și un aspect impresionant, este subțire și ușor. Dezavantajul este, însă, unul destul de important: e un laptop foarte scump, iar durata de viață a bateriei nu este una prea convingătoare.

Microsoft Surface 2



Aceasta este cea mai reușită încercare a companiei de a realiza un laptop care să ofere experiența originală Microsoft: un dispozitiv care funcționează pe Windows 10 și are un nivel de performanță competitiv. Totuși, are prea puține porturi pentru dimensiunea sa și, în special, nu are încorporat portul Thunderbold 3.

Dell XPS 15 2 în 1



Luxul se intersectează cu performanța în acest model de la Dell. Are un ecran de 15 inci, procesor i5 sau i7, 8GB RAM, toate acestea într-o construcție ultra-subțire. Totuși, prețurile sunt destul de mari, iar componentele îl fac să fie destul de greu.

Acer Predator Helios 300



Acesta este un laptop de gaming de buget, dar cu o performanță foarte bună și îți arată că nu trebuie să dispui de o sumă nelimitată ca să poți să-ți cumperi un laptop adecvat nevoilor tale.

Vestea bună e că nu trebuie să sacrifici puterea care îți face jocurile să ruleze optim, pentru că dispozitivul vine la pachet cu un procesor Intel Core i7 cu 6 nuclee, placă video Nvidia GTX 1060 și 16 GB memorie RAM.

Asus Chromebook Flip



Când vine vorba despre cel mai bun Chromebook, modelul Flip de la Asus poate fi o alegere foarte inspirată. Acesta poate fi utilizat și în modul tabletă, are ecran tactil și este ușor, perfect pentru luat la cursuri sau la birou.

HP Spectre Folio



Un laptop de tip 2 în 1 foarte frumos, cu o construcție solidă. Atunci când a lansat modelele convertibile, HP a pretins că ele ar putea reinventa PC-urile. Evoluția nu a fost chiar pe măsura așteptărilor, însă rezultatul este unul destul de popular printre clienți.

Promovat prin ideea „vintage-ul modern întâlnește tehnologia”, HP Spectre Folio este practic „încrustat” într-o bucată de piele veritabilă. Aspectului deosebit i se adaugă și performanțele bune, însă prețul ridicat te face să te gândești de două ori înainte să-l cumperi.

Acer Switch 3



Dacă ți-ai dori un Microsoft Surface Book 2, dar ai un buget mult mai mic, atunci Switch 3 de la Acer ar putea fi varianta potrivită pentru tine.

Este realizat aproape pe aceeași idee ca Surface Book 2, însă este ceva mai puțin performant. Totuși, pentru task-urile de zi cu zi este un dispozitiv potrivit.

Ca de obicei, acesta vine în mai multe variante, putând fi dotat cu USB-C, 8GB de RAM și un procesor Intel Core i3 7100U.

Apple MacBook 12 inci (2017)



Mac Book-urile rămân în topul celor mai bune laptopuri de pe piață, chiar dacă în acest caz vorbim despre un model din 2017, dar cu actualizări.

Așa cum ne-a obișnuit compania, avem de-a face cu un design foarte frumos, performanță excelentă și durată mare de viață a bateriei.

Chiar dacă nu este conceput ca fiind un dispozitiv destinat productivității totale, acesta rămâne unul dintre cele mai subțiri și ușoare laptopuri și îl poți lua cu tine oriunde.

Google Pixelbook



Este un Chromebook premium care merită fiecare bănuț. Cele mai bune astfel de gadgeturi au avut un success uriaș în ultimii ani, iar Pixelbook nu e o excepție.

Modelul vine echipat cu porturi Thunderbolt 3 pentru conectarea accesoriilor și pentru transferul rapid de fișiere, acces total la Google Play Store, dar și o baterie care poate să dureze până la 8 ore cu o singură încărcare.

Acer Swift 3



De această dată este vorba despre un Ultrabook de buget, care are note mai bune la performanță decât la aspect. Deși Ultrabook-urile sunt cunoscute pentru prețurile lor ridicate, Acer vine să ridice acest stigmat prin Swift 3.

Chiar dacă modelul nu arată, poate, la fel de bine ca alte produse de acest tip, performanțele lui sunt foarte bune și merită fiecare bănuț.

Samsung Notebook 9



Acest gadget reprezintă o reală alternativă la MacBook Pro și se menține și anul acesta în topul celor mai bune laptopuri pe care le poți cumpăra.

Notebook 9 de la Samsung are o putere mai mare decât MacBook Pro și o durată de viață excelentă a bateriei, la un preț destul de scăzut.

Este ușor și subțire, are un ecran de 15 inci și, pe scurt, trebuie să fie pe lista ta dacă te gândești să cumperi un nou laptop anul acesta.