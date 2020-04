Blade Stealth 13 este primul ultrabook cu ecran de 13,3 inci și rată de refresh de 120Hz.

Noul model a fost lansat pentru a înlocui gadgetul lansat anul trecut, modelul GTX. Cel mai important upgrade față de modelele anterioare lansate de Razer este rata de refresh a ecranului: 120Hz în loc de 60Hz.

O rată de refresh mai mare este importantă pentru un dispozitiv de gaming, pentru că asigură o redare vizuală mai rapidă și precisă. Astfel, detaliile din imagine și textul afișat sunt mai ușor de observat.

Ecranul are o rezoluție de 1920x1080 pixeli, sub o suprafață mată, care reduce efectele de reflexie. În plus, potrivit oficialilor Razer, noul ultrabook redă 100% din spectrul sRGB.

Blade Stealth 13 este dotat cu noua placă grafică NVIDIA GeForce GTX 1650Ti, care, datorită celor 4GB de memorie GDDR6 și celor 1.024 de nuclee NVIDIA CUDA, oferă performanțe cu până la 80% mai mari față de GeForce GTX 1050.

Procesorul este Intel Core i7-1065G7, echipat cu patru nuclee și capabil să atingă viteza de 3.9 GHz prin tehnologia Intel Turbo Boost. Procesorul de 25W este o îmbunătățire față de versiunea standard de 15W, oferind un framerate crescut și timpi reduși de randare.

Noul ultrabook vine și cu o tastatură nouă, îmbunătățită, cu buton Shift mai mare și iluminare Razer Chroma RGB, care permite personalizarea tastaturii cu diferite culori și efecte, prin aplicația Razer Synapse 3.

Gadgetul are 16GB de memorie LPDDRX, care rulează la o viteză de 3733 MHz, oferind astfel o performanță superioară în cazul aplicațiilor care folosesc în mod intensiv resursele CPU.

Totodată, Blade Stealth 13 este cel mai compact laptop de gaming din lume, având dimensiuni de doar 1,5 x 30,2 x 21 de cm și cântărind 1,39 kg.

Blade Stealth 13 este disponibil la un preț care începe de la 1.999,99 euro.