Este vorba despre încărcătorul dedicat seriei iPhone 12, despre care gigantul a promis că va fi unul wireless magnetic.

Recent, a apărut pe Internet și un clip video în care poate fi văzută baza de încărcare – sau cel puțin un prototip. Încărcătorul pare să fie unul destul de compact, de formă rotundă și cu o mică deschidere convexă desupra, fiind complet alb. Acesta pare a avea o structură pe 9 pini, iar învelișul este complet metalic.

Potrivit celor mai recente zvonuri, acest încărcător va suporta standardul Qi, ceea ce îl face compatibil cu majoritatea electronicelor care aderă la acest protocol.

Video claims to show Apple magnetic wireless charger prototype. More at @9to5mac pic.twitter.com/BDReuIIW4C