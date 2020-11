Apple ar putea recurge la o strategie radicală odată cu lansarea viitorului iOS 15.

Concret, gigantul ar fi pregătit să nu ofere suport pentru iOS 15 pentru modelele iPhone SE, iPhone 6s și iPhone 6s Plus, odată cu lansarea noii versiuni a sistemului de operare, care va fi anul viitor. Mișcarea vine după ce în 2020 Apple a oferit compatibilitatea cu iOS 14 pentru toate aceste dispozitive.

Informațiile vin din partea The Verifier, care a mai oferit și în trecut informații referitoare la schimbările pregătite de Apple. Dacă zvonurile se adeveresc, iOS15 va funcționa pe următoarele modele iPhone: toată gama ce va fi lansată în 2021, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE (generația a doua), iPod touch (generația a șaptea).

Modelele iPhone 6s și iPhone 6s Plus au fost prezentate inițial în martie 2016. Acestea au devenit rapid extrem de populare și au primit cele mai noi update-uri de software de la Apple vreme de peste patru ani.

Prin iPhone 12 Mini și prin a doua generație iPhone SE, Apple a reușit să pună în vânzare două dispozitive moderne care se potrivesc pe design-ul lui iPhone 6s. De fapt, a doua generație iPhone SE este aproape identică modelului 6s ca aspect, dar este alimentată de procesorul modern A13. La rândul lui, iPhone 12 Mini este mai mic, per total, dar oferă un ecran mai mare datorită întinderii acestuia până în margini, fiind alimentat de un procesor A14 și cu un sistem foto îmbunătățit, arată 9to5 Mac.

Referitor la upgrade-urile pe care le va aduce iOS 15, nu știm încă prea multe despre îmbunătățirile planificate și mai e ceva vreme până când vom afla oficial ce a pregătit Apple pentru noua versiune a sistemului său de operare.

