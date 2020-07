Asus a lansat cel mai performant telefon din lume. Se numește ROG Phone 3 și vine însoțit de fratele mai mic ROG Phone 3 Strix Edition.

ROG Phone 3 este printre primele telefoane Android care funcționează cu noul procesor, dar și cel mai performant, Snapdragon 865+, iar acesta poate atinge o frecvență uimitoare de 3,09 GHz. Asta, alături de o îmbunătățire a procesorului grafic, fac ca telefonul procesorul 865+ să fie cu 10% mai performant decât S865. Mai mult, telefonul este dotat cu 16 GB RAM, un spațiu de stocare de 512 GB și o baterie-gigant de 6000 de mAh.

Ecranul este unul AMOLED și are o diagonală de 6,59 de inci și suportă o rezoluție de 144 Hz. În plus, are un timp de răspuns de doar o milisecundă și o latență de 25 de milisecunde la atingere. Față de versiunea anterioară sistemul de răcire a fost îmbunătățit, a fost folosită o peliculă mai mare de grafit, radiatorul a fost mărit și el pentru ca telefonul să rămână rece de-a lungul sesiunilor de gaming. Cum este un telefon de gaming de la Asus, acesta vine și cu o serie întreagă de accesorii pentru gamerii împătimiți.

Pentru că este un telefon și vrei și să faci poze cu el, ROG Phone 3 are o cameră de selfie de 24 MP, iar pe spate are trei senzori. Cel principal este unul de 64 MP, f/1.8, iar alături se află unul de 13 MP ultrawide și o cameră macro. Telefonul poate filma 8K la 30 fps sau 4K la 120 fps.

ROG Phone 3 costă 1000 de euro (versiunea cu 12 GB RAM și 512 GB stocare) și ajunge la 1100 de euro (16 GB RAM și 512 GB spațiu de stocare). În același timp, versiunea Strix rulează Snapdragon 865, are 8 GB RAM și 256 GB stocare și costă 800 de euro.

