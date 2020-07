Nokia 8.3 5G a fost prezentat de HMD în martie, iar planul de lansare era ca acesta să ajungă în magazine în această vară. Probabil aceste planuri au fost date peste cap, iar telefonul se pare că ar ajunge în toamnă.

Nokia 8.3 5G apare listat la retailerul britanic Clove cu o dată de lansare pentru septembrie. Înainte de asta, telefonul a mai fost văzut pe Amazon Germania și Galaxus, un retailer din Elveția. Galaxus avea o dată de livrare de 15 septembrie.

În magazinul britanic este listată doar versiunea cu 6 GB RAM și 64 GB spațiu de stocare, ceea ce înseamnă că versiunea cu 8 GB RAM și 128 GB e posibil să nu ajungă în UK. Prețul ar fi de 519 dolari.

Viitorul flagship al companiei are procesorul Snapdragon 765G, însoțit de un modem 5G, ceea ce face ca telefonul să fie compatibil cu rețelele de generația a cincea. Ecranul ar fi unul mare, de 6,81 inci, iar ansamblul foto ar fi format dintr-un senzor principal de 64 MP, o cameră ultrawide de 12 MP, o cameră macro de 2 MP și un senzor de adâncime de 2 MP. Camera de selfie este una de 24 MP cu optică Zeiss.

Nokia 8.3 5G face parte din programul Android One și vine cu Android 10 curat. Alte lucruri interesante legate de telefon sunt faptul că are o baterie de 4500 mAh cu încărcare de 18 wați, un senzor de amprentă și are mufă de căști.



