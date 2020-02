Anul 2020 vine însoţit cu noi device-uri inteligente care reuşesc să ne facă viața din ce în ce mai uşoară pe zi ce trece. Printre acestea, cele mai iubite sunt chiar telefoanele mobile.

Grafica, numărul de pixeli, sistemele de protecţie cât şi tehnologia folosită pentru crearea unor smartphone-uri moderne, taie respiraţia fiecărui client pasionat de tot ceea ce înseamnă evoluţie.

Activităţile, convorbirile telefonice sau trimiterea de mesaje/mailuri, etc. se poate face în zilele de astăzi în doar câteva secunde, comparativ cu ultimele decenii. Şi, pentru că există foarte multe telefoane bune, am pregătit mai jos topul celor mai râvnite smartphone-uri ale anului 2020. Pregătit să afli care sunt acestea şi care este cel mai potrivit pentru tine? Atunci, urmăreşte cu atenţie rândurile de mai jos.

Samsung Galaxy Fold

Noul Samsung Galaxy Fold se ridică la măsura aşteptărilor clienţilor şi oferă un design diferit, nonconformist şi modern! Acum îţi poţi îndoi telefonul, schimbându-i cu uşurinţă dimensiunea. Poţi să te bucuri de filmele tale preferate sau pur şi simplu poţi urmări un documentar deschizându-ţi telefonul pentru a-i folosi ecranul la dimensiunea maximă. Cu alte cuvinte, te poţi simţi ca într-un cinema din confortul casei tale.

Samsung Galaxy Fold este asemănător cu o tabletă când este deschis complet, şi cu un smartphone tipic Samsung atunci când este îndoit. Plierea acestui telefon este garantată printr-un polimer inovativ ce determina flexibilitate şi rezistenţă. O altă caracteristică unică a acestui smartphone este faptul că fiecare nuanță se schimbă în funcţie de lumina încăperii/spaţiului în care te afli. Ochii tăi nu vor suferi, din contră se vor adapta instant şi va fi o plăcere să urmăreşti diverse videoclipuri.

Iphone 11 Pro Max

Eşti pregătit pentru o nouă aventură în lumea celor mai bune smartphone-uri? Iphone 11 Pro Max face parte din această categorie şi este un adevărat titan pe piață. Primul element distinctiv pe care îl vei putea observa comparativ cu alte telefoane mobile este camera triplă care promite să îmbine tehnologia de astăzi cu cea tipică fiecărui Iphone. Această cameră te va uimi cu capacitatea de a produce videoclipuri şi poze extrem de clare. Camera ultra wide are în componenţa sa un senzor de 12MP şi o distanţă focală de 13 mm, fiind urmată de camera wide cu o distanţă focală de 26 de mm, stabilizare optică a imaginii şi un focus pe pixel ce atinge 100%. Ultima cameră de pe acest Iphone este chiar Telephoto, cu cea mai mare distanţă focală de 52 de mm şi cu un zoom optic de 2x.

Unghiul cu care se fac pozele este mult mai mare, iar calitatea imaginii bate la ora actuală orice competitor de pe piaţă. Ecranul este la fel de clar, acum fiind denumit chiar Super Reţină XDR ce atinge 800 nits (la soare) şi 1200 de puncte pentru orice conţinut în care sunt implicate mişcări dinamice. Imaginează-ţi cum un astfel de ecran este de-a dreptul uluitor pentru cei pasionaţi de orice tip de joc.

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Cu un display 3D Amoled şi o cameră de 108 MP, Xiaomi Mi 10 PRO este un telefon care promite să ofere utilizatorilor săi o experienţă unică! Se încarcă rapid - 65 de minute, cu un charger de 30W - având o baterie nici mai mică nici mai mare de 5260 mAH. Acest telefon are 5 camere denumite: Telephoto, Camera Portret, Camera ULTRA High Resolution, Wide Angle, și Macro. Este prima cameră foto din lume care ajunge să oferă pozelor o calitate de 108 mp! Asta înseamnă că rezoluţia dată de Xiaomi Mi Note 10 pro este de 12x mai mare decât orice dispozitiv cu rezoluţie de 4k! În plus, camera frontală îţi garantează o experienţă a selfie-urilor perfectă, de 3 mp. La fel ca şi competitorii săi, Xiaomi oferă siguranţă folosindu-se de un nou senzor ce detectează amprenta în ecran. Ecranul este şi el ideal pentru orice tip joc, fapt ce va bucura gamerii de pretutindeni. În plus, telefonul este destul de accesibil ca şi preţ.

Captează momentele speciale, bucură-te de beneficiile aduse de tehnologia zilelor de astăzi şi alege un smartphone de calitate, care să-ți satisfacă toate nevoile! Bucură-te de cele mai noi telefoane de pe piaţă şi experimentează calitatea la un alt nivel!