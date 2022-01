Imaginează-ți că nu mai reușești deloc să-ți găsești telefonul mobil. Metoda ar putea fi de mare ajutor, chiar și atunci când dispozitivul rămâne fără baterie.

Metoda funcționează pentru toate modelele iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, pentru cele care rulează iOS 15, iar primul pas major este acela de a te asigura că ai activat funcționalitățile Find My App. Pentru a face asta mergi la Settings - Find My. Selectează Find My iPhone și ar trebui să poți vedea apoi trei funcții diferite.

Find My iPhone ar trebui setată pe modul implicit, iar dacă această funcționalitate este activată, înseamnă că poți să localizezi smartphone-ul, să-l blochezi sau să ștergi conținutul său și al accesoriilor conectate. Apoi, dispozitivul nu mai poate reactivat fără folosirea parolei tale.

Funcționalitatea Find My iPhone îți permite să-ți localizezi iPhone-ul chiar și atunci când dispozitivul este offline, în modul de economisire energie sau când este închis. Dacă iPhone-ul nu este conectat la Wi-Fi sau la rețea și este închis, Find My Network îți va permite să-l localizezi, dacă telefonul este compatibil cu aplicația Find My și rulează iOS 15. Un asemenea dispozitiv poate fi identificat și după 24 de ore de la închiderea lui.

Dacă bateria telefonului tău ajunge la un nivel critic, locația este trimisă automat către Apple. Funcționalitatea se numește Send Last Location și trebuie și ea activată din setările device-ului.

Într-un mod similar poți să-ți găsești și telefonul Android, dar trebuie să urmezi câțiva pași chiar dinainte de a-l rătăci.

Loghează-te într-un cont Google

Conectează telefonul la date mobile sau Wi-Fi

Activează Locația

Activează Find My Device



Apoi, mergi la PC și accesează android.com/find și loghează-te în contul tău Google. Selectează imaginea care sugerează un telefon pierdut, din partea superioară a ecranului, moment în care vei primi pe telefon o notificare și se va afișa o hartă a locației aproximative a dispozitivului.

Atunci când te apropii de dispozitiv poți alege funcția Play Sound, care va permite smartphone-ului să sune la volum maxim timp de cinci minute, dar doar dacă mai are baterie. Totuși, dacă ai un telefon Samsung există o aplicație pe care o poți instala și care te lasă să-l găsești chiar dacă bateria este epuizată.

