Telefoanele mobile nu mai sunt acum doar pentru fotografii amatori, ci trec la un nou nivel.

Samsung Electronics a anunțat un nou parteneriat prin care își dorește să pună în valoare camerele foarte performante ale lui Galaxy S21 Ultra. Compania s-a înțeles cu regizorul britanic Joe Wright, cunoscut pentru producțiile „Pride and Prejudice” sau „Atonement”.

Campania va începe cu „Princess & Peppernose”, musical regizat de Joe Wright, care folosește atât coregrafie live, cât și un spectacol cu marionete, toate captate de S21 Ultra.

„Am ales să îmbrățisăm lentilele wide, ceva ce nu am mai făcut până acum (...) Deplasarea pentru a realiza prim-planuri cu aceleași obiective pe care le foloseam pentru cadrele largi dădea filmului un aspect foarte specific, o calitate puțin mai slabă, care ne trimitea înapoi la vremurile în care filmam cu un Super8”, au spus reprezentanții proiectului.

Un alt film care va fi filmat cu Galaxy va fi următoarea producție a regizorului chinez Sha Mp, cunoscut pentru „Love Will Tear Us Apart” și „My Huckleberry Friends”. Sha Mo a folosit Galaxy S21 Ultra 5G pentru a capta imaginea noului său film „Kids of Paradise”, o perspectivă poetică asupra conflictelor dintre copii la o mică scoală de provincie. Pentru a surprinde povestea, Sha Mo a folosit Director’s Mode oferit de Galaxy S21 Ultra, înregistrând trei cadre distincte simultan, aproape ca într-o experiență profesională de filmare.

Ambele filme vor fi dezvăluite în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Busan, din Coreea de Sud.

