Galaxy S22 Ultra ar urma, deci, să realizeze clipuri video mult mai bune decât predecesorul său, iar detaliul a fost susținut și de Ice Universe, un pasionat de tehnologie apropiat de această lume, care a oferit în repetate rânduri informații spectaculoase în premieră.

Astfel, noul dispozitiv va avea aceleași rezoluții ale senzorilor precum Galaxy S21 Ultra, însemnând că ne putem aștepta la o cameră principală de 108MP, un senzor ultra-wide de 12MP, un modul periscop 10MP 10x și o cameră telefoto de 10MP 3x.

The video stabilizer #galaxys22ultra has been developed&has become more stable and 58% better,help to the"Wide Shift OIS" feature,&it is considered to be 4 times better in the treatment of vibration by Ai VDiS

And AI predicts a person's movement in Portrait with the help of Ai AF pic.twitter.com/K92EkG6VXO