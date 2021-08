Google va produce propriul procesor pentru viitorul său smartphone, iar asta este o schimbare importantă și va permite companiei să ofere o experiență mai bună.

În ultimii 15 ani majoritatea telefoanelor Android au folosit procesoare Qualcomm, însă acum vedem producătorii folosind și alte chipseturi. Huawei are Kirin, Samsung are Exynos, Apple are A Bionic și M1, iar acum Google va avea Tensor.

La fel ca iPhone-urile, care funcționează cu procesoare din seria A, Google va folosi arhitectura bazată pe Arm pentru a proiecta procesorul (System on Chip) pentru viitoarele telefoane Pixel.

Folosind propriul procesor pentru Pixel 6 și Pixel 6 Pro, cele mai recente smartphone-uri Google vor avea funcții noi, capabilități de fotografiere mai complexe, precum și îmbunătățiri ale unor caracteristici existente.

„Tensor ne permite să realizăm telefoane Google pe care ni le-am imaginat întotdeauna - telefoane care continuă să se îmbunătățească, folosind în același timp cele mai puternice aspecte ale Google, totul într-o experiență extrem de personalizată”, a spus Rick Osterloh, Google Senior Vice President, Devices & Services.

Pixel 6 și Pixel 6 Pro vor avea două camere pe spate una wide și alta ultrawide, iar cea wide va fi cu 150% mai luminoasă decât cea de pe Pixel 5.

