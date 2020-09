Așa cum arată și clipul, dar și cele mai recente zvonuri, Apple ar putea opta pentru un look „clasic industrial” pentru această nouă generație. Designul, în ansamblul său, pare să trimită la aspectul unor modele iconice, precum iPhone 4 sau iPhone 5. În afară de schimbarea referitoare la curbarea dispozitivului, rama standard din metal și conceptul construcției sunt încă surprinzător de prezente.

Modulul foto principal cu trei senzori pare aproape identic cu ceea ce am văzut pe iPhone 11 Pro sau Pro Max, cu excepția notabilă a unei perforații adiționale care, se pare, ar găzdui noul modul LiDAR.

Here it is! Official iPhone 12 Pro chassis leak. Confirms mostly same camera with new LiDAR placement, flat sides, magnet cutouts & smart connector-like 5G antenna? This seems to confirm the 6.1 Pro model will get LiDAR too. October can't come soon enough. pic.twitter.com/YifSX7SWxh