Până acum, producătorul nu a specificat când anume va fi lansat modelul X3, iar filiala din India a precizat doar că telefonul va intra pe piață „curând”. Nici specificațiile lui X3 nu sunt cunoscute încă, dar CEO-ul Realme India, Madhav Sheth, a publicat pe Twitter un video în care X3 este menționat drept viitorul flagship al companiei. Totuși, în viitor vom începe să aflăm din ce în ce mai multe detalii despre smartphone.

Alături de X3, pasionații de tehnologie așteaptă și debutul din India al lui X3 SuperZoom, cu toate că nu a fost anunțată nici aici o dată oficială. Un raport apărut recent a arătat, însă, că telefonul ar putea intra pe piață începând cu 26 iunie.

Over 2 Million users have chosen the realme X Series in India and now it has 3 Million+ satisfied users globally.

Now it’s time to introduce our next flagship #realmeX3. #ComingSoon pic.twitter.com/XfoEJhWryF