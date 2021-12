Prototipul acestui telefon va fi prezentat de Oppo pe 14-15 decembrie în cadrul Inno Day 2021. Senzorul foto al camerei este unul echivalent cu 50 mm f/2.4 cu o mărime de 1/1.56 inci. De ce ai vrea o astfel de cameră pe un telefon? Pentru fotografii cu zoom optic mai mare. Dacă acum există camere foto pe telefoane cu zoom optic 5x sau 10x, aceasta de la Oppo ar putea fi și mai mare, poate 20x, 30x. În același timp. Acest sistem foto ne scapă și de modulele mari de camere prezente din ce în ce mai des pe smartphone-urile de top.

