Noile telefoane ar urma să înregistreze 4K la 240 de cadre pe secundă, venind, totuși, și cu opțiunea de video recording 4K la 120 de cadre pe secundă. Informațiile au fost publicate de PineLeaks și EverythingApplePro, surse care au precizat și că posibilitatea de a înregistra 4K la 240 de cadre pe secundă va fi limitată la modul slow-motion, în vreme ce rata de cadre de 120 va putea fi disponibilă pentru captarea de clipuri video obișnuite.

As stated in the report, together with @EveryApplePro, we were able to discover evidence of 4k 120 and 4k 240 FPS video modes inside the latest iOS 14 Beta 1 filesystem.

In accordance to that, we believe that the upcoming iPhone will allow for 4k 120 FPS native video recording.