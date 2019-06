Xiaomi este o companie producătoare de electronice cu sediul în Beijing. Aceasta a apărut acum 9 ani, în data de 6 aprilie 2010 și a lansat primul produs, un smartphone care a câștigat rapid încrederea consumatorilor, un an mai târziu. Nu a durat mult până ce popularitatea telefoanelor mobile și a laptop-urilor Xiaomi s-a extins și peste granițele țării mamă.

În primele luni ale anului trecut brandul a obținut pe drept locul patru în topul celor mai apreciate companii producătoare de electronice din lume. Cea mai mare piață a produselor Xiaomi rămână însă China, urmată de India. Dar pentru fiabilitatea și design-ul pe care îl oferă, Xiaomi este o companie care se face din ce în ce mai remarcată și în țara noastră. În continuare vă prezentăm o listă cu patru produse Xiaomi, definite printr-un raport calitate / preț remarcabil și cărora li se cuvine ceva mai multă atenție.

4 Produse Xiaomi pe care merită să le iei în considerație





#1 Xiaomi Redmi Note 7

Robustețe într-un telefon cu design elegant și linii delicat conturate? Se poate! Într-o singură frază aceasta ar fi descrierea cea mai potrivită pentru telefonul Xiaomi Redmi Note 7 , un gadget care își merită cuvintele de laudă din comentariile postate de utilizatori săi, în diferite colțuri ale internetului.

Pentru performanțele sale, dar și aspectul premium în comparație cu prețul mai mult decât accesibil, Xiaomi Redmi Note 7 a stabilit noi standarde în industria telefoanelor mobile pentru iubitorii de tehnologie care dispun de un buget limitat. De la ecranul potrivit ca luminozitate, cu o gamă largă de culori sau camera performantă cu ajutorul căreia cele mai frumoase momente din viață pot fi imortalizate în fotografii excepționale și până la materialele de înaltă calitate ale carcasei, totul îl recomandă ca fiind un produs demn de luat în considerație la alegerea unui nou telefon mobil.

#2 Xiaomi Mi Band 4

Ecran color AMOLED de 0.95in, curele practice și comode, rezistență la scufundări de până la 50 de metri adâncime și autonomie de până la 20 de ore sunt doar câteva din caracteristicile brățării Xiaomi Mi Band 4 , un dispozitiv absolut necesar tuturor persoanelor îndrăgostite de mișcare.

Xiaomi Mi Band 4 este o brățară utilă sportivilor de performanță, dar cu funcții de care se pot bucura și amatorii. Prin numărarea pașilor zilnici, monitorizarea calității somnului și notificările din timpul perioadelor de sedentarism această brățară promovează un stil de viață sănătos și ajută la evaluarea calității perioadelor de exercițiu prin contorizarea și memorarea acestora.

#3 Xiaomi 70 Mai Pro

Avantajele folosirii unei camere auto în contextul traficului din ziua de astăzi sunt mai mult decât evidente. Există nenumărate accidente rutiere în care vinovatul nu recunoaște că a ignorat culoarea roșie a semaforului, sau a lovit intenționat altă mașină pentru a beneficia de niște foloase materiale. În astfel de situații, fără un martor neutru care să relateze faptele exact așa cum s-au întâmplat, sau o cameră auto cu care să demonstrezi că spui adevărul, sentița îți este ca și semnată. În plus, o cameră auto nu are doar rol de înger păzitor împarțial și mereu just, ci și de partener de distracție care nu uită nimic din momentele tale petrecute în vacanță.

Stai la adăpost de pericolul accidentelor rutiere și în același timp filmează peisajele de invidiat ale rutelor pe care le urmezi atunci când mergi în vacanță cu Xiaomi 70 Mai Pro , o cameră auto cu senzor Sony IMX335 pentru imagini de înaltă calitate.





#4 Xiaomi Mi9 128GB

Deși nou ca brand de produse electronice pe piața europeană, Xiaomi face furori cu telefonul mobil Xiaomi Mi9 de 128 GB, un smartphone căruia nu-i este frică de competiție. Acest device este fiabil și modern, are un procesor puternic, iar din punct de vedere estetic, un aspect ce cu greu îl poți uita mai ales în relație cu prețul accesibil pentru un telefon cu caracteristicile sale.