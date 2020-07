Până la lansarea oficială a lui Samsung Galaxy Note 20 Ultra mai e mai puțin de o lună, iar informațiile referitoare la designul și specificațiile telefonului sunt tot mai greu de controlat.

Recent, Samsung Rusia a publicat din greșeală imagini care par a fi randările oficiale de presă pentru noul flagship 5G, iar detaliile sunt impresionante.

Coroborând aceste informații cu zvonuri anterioare apărute în media, jurnaliștii de la Phone Arena au ajuns la concluzia că telefonul va avea un modul foto proeminent, ieșit în afară, care va găzdui mai mulți senzori.

Principală ar putea fi o cameră de 108MP care, cel mai probabil, va fi „împrumutată” de la modelul Galaxy S20 Ultra. De această dată, însă, compania va limita zoom-ul digital la 50x, la jumătate față de 100x Space Zoom. În completarea sistemului foto va veni un senzor periscop de 13MP (posibil și cu un zoom optic de 5x), dar și o cameră ultra-wide de 12MP.

În colțul din dreapta sus al modulului foto ar urma să se afle și un bliț LED, dar și ceea ce pare a fi un sistem de autofocus laser. În acest an, Samsung a avut ceva bătăi de cap la acest capitol din cauza senzorului de 108MP, iar acum plănuiește să evite toate situațiile neplăcute și să-și ia măsuri suplimentare de precauție cu Galaxy Note 20 Ultra.

În ceea ce privește variantele de culoare, modelul ar urma să fie disponibil în nuanțele Black și Copper. Acest set de randări prezintă chiar culoarea Copper care, cel mai probabil, va purta numele comercial Mystic Copper. La fel ca Google sau Apple, Samsung pare să fi optat de această dată pentru un finisaj mat, iar asta înseamnă că dispozitivul ar trebui să se simtă mai bine în mână și să fie mai rezistent la amprente. Pachetul este completat de o ramă din oțel inoxidabil, dar și de un stylus S Pen, așa cum a și fost anunțat deja.

Ca specificații Note 20 Ultra ar urma să ofere un procesor Snapdragon 865 în America de Nord, China sau Coreea de Sud și un Exynos 992 în Europa și pe alte piețe internaționale.

De asemenea, telefonul va avea 12GB RAM și 128GB spațiu de stocare, în versiunea standard. Samsung ar putea inaugura și interfața One UI 2.5, bazată pe Android 10, cu toate că este așteptată în acest an trecerea la Android 11, alături de One UI 3.0.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra ar trebui să fie prezentat oficial în cadrul unui eveniment Unpacked care va avea loc pe 5 august, împreună cu Galaxy Note 20, varianta standard.

