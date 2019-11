Apple Card a adus compania americană în mijlocul unui scandal cu adevărat neașteptat.

Lansat în urma unei colaborări strategice între Apple si Goldman Sachs, Apple Card a devenit acum subiectul unei investigații realizate de The New York Department of Financial Services, din pricina unor acuzații de discriminare față de femei.

Totul a pornit de la câteva mesaje publicate pe Twitter de David Heinemeier Hansson, care se află în spatele limbajului de programare Ruby on Rails.

Apple Card oferă un program special de creditare clienților săi, iar potrivit lui David Heinemeier Hansson acest program ar discrimina femeile, după ce atât el, cât și soția sa s-au înscris pentru acest card.

În timp ce el a primit o linie de credit ridicată, soția acestuia nu a obținut același lucru, în ciuda faptului că veniturile lor sunt comparabile.

„Departamentul va conduce o investigație pentru a determina dacă legea statului New York privind egalitatea consumatorilor în functie de sex a fost încălcată sau nu”, a declarat Linda Lacewell, de la New York Department of Financial Services, pentru Bloomberg.

Andrew Williams, purtător de cuvânt al Goldman Sachs, a declarat că „linia de credite este bazată pe credibilitatea unui potential client și nu pe factori precum sexul, rasa, vârsta, orientarea sexuală sau alți factori de acest fel”.