Black Shark, divizia de gaming a Xiaomi, va lansa cea mai nouă serie de telefoane de top: Black Shark 4 și Black Shark 4 Pro.

Diferențele dintre cele două dispozitive se văd la procesor și cameră, însă ambele telefoane par să fie produse de top pentru gameri.

Black Shark 4 și 4 Pro au ecran AMOLED de 6,7 inci ce vin cu o rată de refresh super rapidă de 144 Hz și o rată de sincronizare a informațiilor de pe display cu atingerea de 720 Hz, cea mai mare de pe un telefon.

Black Shark 4 are un procesor Snapdragon 870, în timp ce Pro are Snapdragon 888. Pentru a face față căldurii excesive, varianta Pro are și un sistem de răcire mai robust. Xiaomi spune că disiparea căldurii este astfel cu 30% mai eficientă și că reduce temperatura procesorului cu 18 grade celsius.

Pentru a susține sesiunile de gaming, Xiaomi a adus baterii de 4500 mAh pe cele două telefoane, ce sunt capabile să se încarce foarte rapid la 120 de wați. Astfel, o încărcare completă se face în 15 minute.

Black Shark 4 Pro are o cameră principală de 64 MP, una ultrawide de 8 MP și un alt senzor de 5 MP. Pe varianta de bază, camera principală est euna de 48 MP și cea ultrawide de 8 MP și cea de 5 MP. Ambele telefoane vor avea o cameră de selfie de 20 MP.

Pentru a face gamingul mai ușor, ambele telefoane au zone sensibile la atingere care pot deveni butoane în jocurile favorite. Interfața este JOYUI 12.5, ce este bazată pe Android 11.

Prețul de pornire pentru Black Shark 4 este de 322 de euro și poate ajunge la 435 de euro pentru varianta cu 12 GB RAM și 256 GB stocare. În ceea ce privește varianta pro, prețul de pornire este de 515 euro și ajunge la 685 de euro pentru 16 GB RAM și 512 GB stocare.

