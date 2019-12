BOB a fost prezentat pentru prima dată în timpul CES 2019 și este unul dintre cele mai interesante smartphone-uri din industrie.

BOB (Blok on Blok) este primul telefon modular din lume bazat pe tehnologia blockchain și a fost dezvoltat de Pundi X, una dintre cele mai mari rețele de criptomonede la nivel mondial. Smartphone-ul a fost prezentat la CES 2019.

Compania are un serviciu destinat tranzacționării criptomonedelor care se numește XWallet, dar și un device XPOS (point-of-sale), dedicat cumpărării și vânzării prin monede digitale, iar BOB (numit anterior XPhone) oferă utilizatorilor un ecosistem complet descentralizat, în așa fel încât aceștia să poată avea control absolut asupra datelor proprii.

BOB rulează cu ajutorul Function X OS, un sistem de operare open-source, iar toate comenzile realizate de posesor, de la trimiterea mesajelor, la browsing sau distribuirea de fișiere, se realizează în limitele unei rețele descentralizate, făcând din acesta un dispozitiv extrem de bine criptat și, deci, sigur. Fiecare unitate BOB este, de fapt, un nod care susține întreaga funcționare a sistemului blockchain.

Telefonul rulează și Android Pie 9.0, în mod traditional, care oferă toate funcțiile disponibile pe un telefon Android. Acesta este alimentat de un procesor Qualcomm Snapdragon 660, are 6GB RAM și 128GB spațiu de stocare, ce poate fi extins până la 512GB, arată Tech Radar.

BOB are un display AMOLED Full HD de 4,97 inci și raport de aspect 16:9. Telefonul vine la pachet cu o cameră foto principală de 48MP cu o deschidere a diafragmei de f/2.0 și o camera frontală de 16MP. Acesta are o capacitate a bateriei de 3.300 mAh, suportă wireless charging, are un senzor de amprentă performant, o mufă jack de 3,5 mm, NFC, Bluetooth.

Foarte important este faptul că vorbim despre un telefon modular, iar asta înseamnă că utilizatorii îl pot personaliza cu diverse componente pentru a oferi device-ului un look unic.

Sursa foto: Tech Radar / Function X