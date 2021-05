Compania a prezentat public un test în care un telefon Mi 11 Pro cu o baterie de 4000 mAh a fost pus la încărcat, pe fir la 200W, iar wireless la 120W. Rezultatele au fost absolut impresionante. Dispozitivul s-a încărcat complet pe fir în doar 8 minute, în vreme ce wireless a mai avut nevoie de doar 7 minute pentru a ajunge la 100% într-un timp total de 15 minute.

Ambele rezultate au fost estimate ca fiind recorduri mondiale.

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge

Too good to be true? Check out the timer yourself!