Majoritatea telefoanelor din prezent sunt la fel și mai greu te surprinde ceva, însă producătorii nu se lasă, iar Xiaomi lucrează la un design îndrăzneț.

Xiaomi a brevetat un concept modular de smartphone care conține trei părți interschimbabile. Conform brevetului, modulul superior va conține camerele din spate și placa de bază, care găzduiește procesorul, memoria RAM și stocarea telefonului. Modulul din mijloc va fi doar bateria, iar modulul de jos va găzdui portul de încărcare USB și difuzorul.

Randările realizate de LetsGoDigital demonstrează cum ar putea arăta telefonul. Ceea ce este interesant e că vedem diferite implementări ale designului camerei. Sunt prezente trei module superioare distincte, unul având un sistem orizontal cu patru camere și o cameră triplă dreptunghiulară.

Există, de asemenea, un design al camerei cu un sistem orizontal cu trei camere și un afișaj alături. Acest display va fi cel mai probabil utilizat atunci când faceți un selfie sau o fotografie portret.

Două module diferite în partea de jos sunt, de asemenea, prezente în randări, sugerând personalizarea în ceea ce privește opțiunile audio. Poate am putea vedea în cele din urmă o revenire a mufei pentru căști de 3,5 mm cu modulul potrivit.

Modulele pot fi glisate în ambele direcții. Acest lucru va permite modificări ușoare. Motorola a lucrat la un dispozitiv similar la un proiect cu Google numit „Project Ara” cu ani în urmă, dar a fost abandonat la scurt timp după scindarea companiilor.

Noile brevete ale Xiaomi nu se opresc aici. Săptămâna trecută companiei i s-au acordat și alte două brevete de smartphone.

Un brevet arată faptul că Xiaomi experimentează o nouă tehnologie a camerei frontale. Potrivit LetsGoDigital, camera principală din spate se va roti și va apărea în spatele ecranului. Asta ar elimina nevoia unei camere frontale.

Camerele sub ecran au atras mulți producători în acest an, Samsung, Oppo și Vivo lucrează la dispozitive cu camere sub display.

