HBO Max vine în România la începutul lui 2022. Reprezentanții platformei au anunțat că serviciul va fi disponibil în Europa de pe 26 octombrie, iar ulterior se va lansa și în țara noastră.

Primele țări care vor beneficia de HBO Max sunt Finlanda, Suedia, Norvegia sau Danemarca. În Europa Centrală și de Est platforma ajunge la început de 2022, atunci când va fi disponibilă în România, Moldova, Muntenegru, Bulgaria, Ungaria, Croația, Polonia, dar și în Portugalia.

Prețul unui abonament va fi de aproximativ 8,99 euro pe lună în țările nordice, dar pentru România și celelalte state din regiune nu știm încă acest detaliu - cu toate că e foarte posibil ca nivelul abonamentelor să rămână același pe întreg continentul. Utilizatorii vor putea accesa și un abonament anual, prin care se vor bucura de 12 luni de streaming la un cost echivalent cu 8 luni de abonament.

Producțiile care vor fi disponibile pe HBO Max sunt unele de top, printre ele „Stăpânul Inelelor”, „Matrix” sau noul film „Dune”. De asemenea, tot aici utilizatorii vor putea viziona cea mai nouă serie HBO din universul Game of Thrones - House of the Dragons.

Serviciul de streaming HBO Max a fost lansat în SUA acum un an și trei luni și poate fi accesat în acest moment în 40 de țări din America și Caraibe.

