Însă chiar și telefonul iPhone sau laptopurile MacBook pot fi vulnerabile în fața unor hackeri îndrăzneți.

Potrivit jurnaliștilor de la ZDNet, un simplu cablu de alimentare se poate transforma în cea mai ușoară cale de acces într-un device Apple.

Dezvoltat de către cei de la O.MG și pus la vânzare pe internet pentru un preț de 200 de dolari, cablul O.MG este conceput special pentru a depăși orice cod de acces într-un device Apple.

OMG! 2 months + 8 devs + O•MG Cable = malicious wireless implant update!

This update brought to you by the chaos workshop elves: @d3d0c3d, @pry0cc, @clevernyyyy, @JoelSernaMoreno, @evanbooth, @noncetonic, @cnlohr, @RoganDawes

More info: https://t.co/kkhUppsqiC#OMGCable pic.twitter.com/fIzOaKJSxL