Recent, au apărut în presă informații referitoare la un proiect al Samsung numit Neon, care presupune realizarea „omului artificial”. Acesta s-ar referi la construirea de avatare umane care ar putea fi folosite în scopuri de business, dar și pentru entertainment, cu rolul de ghizi sau recepționeri.

Acum, un tweet al coordonatorului de proiect și câteva clipuri care au ajuns pe Internet confirmă, practic, speculațiile, cu toate că, deocamdată, nu oferă informații foarte detaliate referitoare la proiectul Neon.

Flying to CES tomorrow, and the code is finally working :) Ready to demo CORE R3. It can now autonomously create new expressions, new movements, new dialog (even in Hindi), completely different from the original captured data. pic.twitter.com/EPAJJrLyjd