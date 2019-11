Ai auzit de TikTok? Ar trebui, pentru că este rețeaua cu cea mai mare creștere din SUA în ultimul an.

TikTok a atras atenția tuturor prin succesul său, chiar și armatei SUA, care a început o investigație asupra rețelei de socializare chinezești cu cea mai mare extindere globală în ultimul an.

Potrivit Secretarului Armatei SUA Ryan McCarthy, TikTok a intrat sub lupa Armatei SUA din cauza unor suspiciuni privind modul în care datele utilizatorilor sunt folosite.

Principalele motive de îngrijorare ale oficialilor americani se leagă în primul rând de faptul că tinerii care își fac cont pe TikTok ar putea deveni victime ale tentativelor de recrutare militare.

În plus, generalii americani se tem ca datele acestei aplicații s-ar afla sub controlul Partidului Comunist Chinez, care în acte nu are nicio legătură cu dezvoltatorii.

Această investigație vine în urma unei achiziții de 1 miliard de dolari pe care compania ByteDance Technology Co. din Beijing, care deține și TikTok, a facut-o cu platforma Musical.ly.

În prezent, aproximativ 60% dintre utilizatorii de TikTok activi între 16 și 24 de ani sunt din Statele Unite ale Americii.