Netflix îți permite acum să vizionezi unele dintre cele mai populare producții originale fără a fi nevoie să-ți configurezi un cont. Anterior, doritorii puteau experimenta perioada gratuită de o lună, dar acum metoda este una și mai simplă.

Doar vizitați această pagină de pe Netflix de pe desktop sau de pe telefoanele Android (sistemul de operare iOS nu este suportat, cel puțin deocamdată). De asemenea, nu puteți face acest lucru prin aplicația Netflix de pe telefon sau de pe smart TV, e nevoie ca procesul să se deruleze printr-un browser.

Situația nu e una ideală, ținând cont de faptul că avem de a face cu un conținut video la rezoluție scăzută și acest aspect nu poate fi modificat.

De asemenea, dacă vorbim despre seriale, precum popularul Stranger Things, de exemplu, trebuie să știți că doar primul episod este disponibil gratuit, iar dacă vă place și doriți să urmăriți întregul sezon, atunci e necesară realizarea unui cont pe platformă. Filmele, totuși, sunt disponibile integral.

Printre serialele disponibile gratuit se numără Stranger Things, Elite, Boss Baby, When They See Us, Love is Blind, Our Planet, Grace and Frankie.

Filmele care pot fi vizionate fără un cont pe Netflix sunt Murder Mystery, Bird Box, The Two Popes.

