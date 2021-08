Cel mai probabil, în ultima perioadă ai petrecut mai mult timp la muncă sau pe computerul personal, așa că tool-urile de Microsoft 365 cu siguranță îți sunt de ajutor.

Și deși există mai multe pachete pe care le poți cumpăra, există, de asemenea, și câteva metode prin care să te bucuri gratuit de cele mai populare aplicații ale serviciului.

Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneDrive și SharePoint costă, de obicei, 150 de dolari pentru o singură instalare sau între 70 și 100 de dolari pe an prin serviciul de abonament.

Dacă ești elev sau profesor și ai adresă de mail configurată cu numele instituției, atunci probabil ai putea accesa Office 365 gratuit prin Microsoft - inclusiv Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Teams, la care se adaugă alte instrumente pentru utilizarea la clasă.

Tot ceea ce trebuie să faci este să introduci adresa de mail cu domeniul școlii pe pagina: Get started with Office 365 for free. În multe cazuri, vei primi acces instantaneu, datorită unui proces automat de verificare. Dacă ești afiliat unei instituții care are nevoie de verificare, ar putea dura chiar și o lună până la confirmarea validării accesului.

Mai mult, oricine poate primi o lună de acces gratuit la serviciile Microsoft 365, pentru a încerca și a decide dacă vrea să facă achiziția sau nu. Chiar și în acest caz este necesară introducerea unui card de credit, iar dacă utilizatorul nu anulează contul înainte de împlinirea perioadei de o lună, va plăti o taxă de 100 de dolari - subscripția aferentă abonamentului Microsoft 365 Family pentru un an de zile.

Vestea bună este că dacă nu ai nevoie de tot pachetul Microsoft 365, poți accesa online câteva dintre aplicații, gratuit: Word, Excel, Power Point, One Drive, Outlook, Calendar și Skype. Cum poți să faci asta?

accesează Office.com

conectează cu contul tău Microsoft (sau configurează unul în mod gratuit)

selectează aplicația pe care vrei s-o folosești și apoi salvează ce ai lucrat în Cloud, cu OneDrive

Întrebarea care ar putea apărea este: de ce să plătești pentru Microsoft 365, când poți avea aceste aplicații gratuit? Motivul este acela că funcționalitatea acestor aplicații este una limitată. Ele funcționează doar în browserul web și nu pot fi folosite dacă ești offline. De asemenea, au și mai puține funcționalități decât versiunile Microsoft 365 pe care le poți achiziționa.

