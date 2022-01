Disney plănuiește să lanseze Disney Plus în alte 42 de țări și 11 teritorii în această vară, potrivit The Hollywood Reporter.

Este o expansiune semnificativă care ar putea menține presiunea asupra altor servicii de streaming precum Netflix și HBO Max. Iată lista noilor țări care vor primi Disney Plus, conform The Hollywood Reporter: Albania, Algeria, Andorra, Bahrain, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Egipt, Estonia, Grecia, Ungaria, Irak, Israel, Iordania, Kosovo, Kuweit, Letonia, Liban, Libia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Muntenegru, Maroc, Macedonia de Nord, Oman, Palestina, Polonia, Qatar, România, San Marino, Arabia Saudită, Serbia, Slovacia, Slovenia, Africa de Sud, Tunisia, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Vatican City și Yemen.

Extinderea majoră ar putea, de asemenea, să ajute Disney să își relanseze creșterea numărului de abonați, care a are un ritm mai lent. Disney Plus a început în forță, depășind 100 de milioane de abonați la mai puțin de un an și jumătate de la lansarea sa din noiembrie 2019. Cu toate acestea, deși Disney a declarat în octombrie că serviciul are 118,1 milioane de abonați plătiți, această cifră a crescut cu doar 2,1 milioane față de trimestrul precedent. De asemenea, numărul de abonați Disney Plus este în mult urma celor aproape 222 de milioane de abonați plătiți ai Netflix.

La fel ca și Netflix, însă, Disney continuă să investească masiv în conținut nou pentru a încerca să atragă abonați. Chiar săptămâna aceasta, autorul seriei Percy Jackson, Rick Riordan, a reiterat faptul că o serie bazată pe cărți este în curs de dezvoltare pentru Disney Plus, iar la începutul acestei luni, compania a transmis că filmul pentru Pixar Turning Red se va renunța la cinematografe pentru a avea premiera pe serviciul de streaming.

